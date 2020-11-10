الرئيس السيسي يصل إلى العاصمة اليونانية أثينا فى زيارة رسمية

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة اليونانية أثينا، بحسب السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.
وتوجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم الي العاصمة اثينا لبدء زيارة رسمية إلى جمهورية اليونان.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن زيارة الرئيس إلى اليونان تأتي في إطار حرص البلدين الصديقين على التشاور المستمر على المستوى الثنائي، بالاضافة الي المستوي الثلاثي مع قبرص.
ومن المنتظر أن تشهد الزيارة عقد مباحثات معمقة للرئيس مع رئيس الوزراء اليوناني "كيرياكوس ميتسوتاكيس"، ولقاء مع رئيسة الجمهورية، ورئيس البرلمان، ووزير الطاقة والبيئة اليوناني، لبحث موضوعات العلاقات الثنائية وسبل تنميتها وتطويرها، واستعراض آفاق التعاون في مجال الطاقة، والتبادل الاقتصادي، وفرص الاستثمار المتاحة في مصر في ضوء المشروعات القومية الكبرى في كافة أنحاء الجمهورية.
وأضاف المتحدث الرسمي أنه من المنتظر كذلك بحث وتبادل وجهات النظر تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفى مقدمتها تطورات الأوضاع في منطقة شرق المتوسط، وكذلك مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.
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