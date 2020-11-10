متابع دولي: البعثة الدولية لم تسجل أي ملاحظات في انتخابات مجلس النواب

قالت نيلي جشيان متابع دولي من ارمانيا، ضمن وفد البعثة الدولية المشتركة لمتابعة انتخابات مجلس النواب، إن البعثة لم تسجل اي ملاحظات حول العملية الانتخابية، وإنما قد يكون هو اسلوب نحو المشاركة، مضيفة أنه تلاحظ تصدر المرأة والشباب للعملية الانتخابية هو أمر جيد.

وأكدت خلال كلمتها فى المؤتمر الصحفي للبعثة الدولية المشتركة لمتابعة انتخابات مجلس النواب 2020، أنه لم يتم تسجيل انتهاكات، فمثلا وجود أطفال مع الناخبين داخل اللجان الاقتراعية، فهو امر مرتبط بعدم ترك الأطفال فى المنازل، وتحفيزا حول عملية المشاركة الانتخابية، مضيفة أننا خلال فترة المتابعة الانتخابية تعلمنا الكثير والكثير من الشعب المصري.