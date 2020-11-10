متابع دولي: البعثة الدولية لم تسجل أي ملاحظات في انتخابات مجلس النواب

قالت نيلي جشيان متابع دولي من ارمانيا، ضمن وفد البعثة الدولية المشتركة لمتابعة انتخابات مجلس النواب، إن البعثة لم تسجل اي ملاحظات حول العملية الانتخابية، وإنما قد يكون هو اسلوب نحو المشاركة، مضيفة أنه تلاحظ تصدر المرأة والشباب للعملية الانتخابية هو أمر جيد.
وأكدت خلال كلمتها فى المؤتمر الصحفي للبعثة الدولية المشتركة لمتابعة انتخابات مجلس النواب 2020، أنه لم يتم تسجيل انتهاكات، فمثلا وجود أطفال مع الناخبين داخل اللجان الاقتراعية، فهو امر مرتبط بعدم ترك الأطفال فى المنازل، وتحفيزا حول عملية المشاركة الانتخابية، مضيفة أننا خلال فترة المتابعة الانتخابية تعلمنا الكثير والكثير من الشعب المصري.
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