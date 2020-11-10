مؤسسة أبو العينين تركب أسقف عازلة لمنازل جزيرة بين البحرين.. والأهالي: خدمات النائب لا تتوقف

قامت مؤسسة أبو العينين للنشاط الخيري والثقافي بتركيب أسقف لبعض منازل جزيرة بين البحرين بالجيزة، بالتزامن مع دخول فصل الشتاء، لحمايتهم من تقلبات الطقس وسقوط الأمطار.

و قدم أهالي جزيرة بين البحرين الشكر للنائب محمد أبو العينين، وعبروا عن سعادتهم لما يقدمه من مساعدات متواصلة وتلبية جميع احتياجات الدائرة.