و قدم أهالي جزيرة بين البحرين الشكر للنائب محمد أبو العينين، وعبروا عن سعادتهم لما يقدمه من مساعدات متواصلة وتلبية جميع احتياجات الدائرة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مؤسسة أبو العينين تركب أسقف عازلة لمنازل جزيرة بين البحرين.. والأهالي: خدمات النائب لا تتوقف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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