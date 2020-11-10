الدواء: تطوير نظم التداول والرقابة على مستحضرات التجميل

نظمت هيئة الدواء المصرية أولى ورش العمل الخاصة بتطوير نظم التداول والرقابة على مستحضرات التجميل، وذلك بالتعاون مع غرفة صناعة الدواء ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية والجمعية الأوروبية لمستحضرات التجميل.

وصرح الدكتور أيمن الخطيب، نائب رئيس هيئة الدواء، بأن الورشة تأتي في إطار الإستراتيجية التى تتبناها الهيئة في سبيل تطوير إجراءات تداول ورقابة مستحضرات التجميل، وضمان مواكبتها للأنظمة العالمية من خلال تطبيق نظام الإدراج وبما يضمن تذليل كافة العقبات التى تواجه الشركات، من أجل دعم الاستثمار ودفع عجلة الاقتصاد القومى.

وقال: إن الهيئة بصدد تدشين أولى خطوات نظم التداول والرقابة على مستحضرات التجميل من خلال نظام الإدارج المطبق عالميا، والذى يأتى وفقاً لضوابط محددة حيث تقوم الهيئة بوضع عدد من الإجراءات والاشتراطات الرقابية التى تحكم عملية تداول مستحضرات التجميل والرقابة عليها، فضلا عن التنسيق مع الجهات المعنية فيما يخص مراقبة السوق المحلى والتفتيش على منافذ بيع تلك المستحضرات حرصا على كفاءة وأمان استخدام تلك المستحضرات.

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