فيديوجراف.. تاريخ استقواء الإخوان بالولايات المتحدة عبر العصور

وبحسب الفيديوجراف بدأ التواصل بين الولايات المتحدة والإخوان فى أربعينيات القرن الماضى، من خلال اللقاء الذى دار بين حسن البنا والسكرتير الأول للسفارة الأمريكية فى القاهرة فيليب أيرلاند، وتأسس أول فرع لتنظيم الإخوان فى أمريكا قبل نهاية النصف الأول من ستينيات القرن الماضى تحت اسم الرابطة الإسلامية لأمريكا الشمالية، والتى سيطرت على أكثر من 75% من المساجد والجمعيات والمراكز فى الولايات المتحدة.

واستطاعت الجماعة إقامة عدد من المنظمات داخل أمريكا لتحقيق أهدافها، وكان المشروع الأمريكى لإسقاط الاتحاد السوفيتى فرصة لتوسيع نشاط الإخوان، وتم توظيف خطاب الإخوان فى المنطقة العربية والدول الإسلامية بهدف تجنيد الشباب وإرسالهم إلى أفغانستان، ما ترتب عليه خروج الاتحاد السوفيتى من أفغانستان عام 1989 وتفككه نهائيًا دون طلقة واحدة من أمريكا، وبعد انتهاء الحرب فى أفغانستان عاد هؤلاء الإرهابيون ليهددوا أمن وسلامة الدول العربية والإسلامية، وسعت بعض قيادات الإخوان التى أستطاعت التغلغل فى بعض المؤسسات الأمريكية إلى تنفيذ مصالحهم وفتح قنوات اتصال مختلفة بينهم وبين صانع القرار الأمريكى.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما بمثابة العصر الذهبى للإخوان، وكثفت واشنطن من اتصالاتها مع الإخوان بعد وصولهم للحكم، ولكن الشعب المصرى كشف حقيقة الإخوان فنزل إلى الشارع مجددًا لإزاحتهم عن السلطة فى 30 يونيو.