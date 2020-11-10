صور.. السفارة المصرية بنيوزيلندا تشارك فى احتفالات يوم إفريقيا

شاركت السفارة المصرية فى نيوزيلندا، بالتعاون مع الجالية المصرية، فى احتفالات يوم إفريقيا بالعاصمة ولينجتون، بإقامة جناح للمعروضات التقليدية المصرية، فضلاً عن تقديم أبناء الجالية عروض فنية ومأكولات مصرية تقليدية، لتعريف أبناء نيوزيلندا ببعض الجوانب الإفريقية للثقافة المصرية.





وبحسب بيان لوزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، ألقت دينا الصيحى، سفيرة مصر لدى نيوزيلندا، كلمة أشارت فيها إلى ثراء وتنوع الثقافة الإفريقية، وفخر واعتزاز مصر بأصولها، فضلاً عن الدور الهام الذى تلعبه المجتمعات الإفريقية وغيرها بنيوزيلندا فى البناء والتنمية. وتوجهت الصيحى، خلال كلمتها بالشكر إلى الجانب النيوزيلندى على الجهود المبذولة للسيطرة على جائحة كورونا وبما أدى إلى نجاح استضافة ذلك الحدث الثقافى الهام، والذى عكس قيم المجتمع النيوزيلندى فى التسامح والتعايش واحتضان مختلف الأعراق والثقافات.

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