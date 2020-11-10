فيديو.. ماهر فرغلى عن استقواء الإخوان بالخارج للعودة: واهمون

قال ماهر فرغلى، الخبير فى شؤون الحركة الإسلامية، إن بيان هيئة كبار العلماء السعودية بتصنيف الإخوان كجماعة إرهابية منحرفة، خطوة جيدة، لافتًا إلى أن القرار جاء بعد جرائم الجماعة فى اليمن.





وأضاف فرغلى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، عبر فضائية "dmc"، مساء الثلاثاء، أن هناك مؤامرات يقوم بها حزب الإصلاح الإخوانى فى اليمن ضد التحالف العربى الذى تترأسه السعودية، من خلال التعاون مع الحوثيين واحتلال قرى ومدن ثم تركها للحوثيين، كما أفسحوا المجال للقاعدة وداعش، مؤكدًا أن البيان جاء فى سياق مهم وفى وقت حاسم.

وعن محاولة الإخوان الاستقواء بجو بايدن والديمقراطيين، قال: "الإخوان سقطوا وعزل مرسى فى عهد أوباما والديمقراطيين، ووصول الديمقراطيين للحكم فى أمريكا لا يعنى عودة الإخوان، دى معادلة غريبة، وتحاول الإخوان تسويقها لأعضائها بسبب انخفاض المعنويات والانشقاقات والصراع بين الأجنحة الإخوانية فى الخارج".

متابعا: "الكلام عن سيطرة الديمقراطيين وإعادتهم الإخوان كلام عبث تنشره الكتائب الإلكترونية الإخوانية"، وشدد على أن مصر وجيشها وقوتها الاقتصادية والسياسية والخارجية تختلف تماما عما كانت عليه قبل 2013.

وأشار إلى انتهاء عصر الجماعات الراديكالية التقليدية القديمة، مضيفًا: "ممكن نقول إننا فى عصر الذئاب المنفردة، والخلايا المنفردة، الإخوان لو كانت متصورة إنها هتعود بالشكل القديم فهى جماعة واهمة وقيادات الجماعة العواجيز المسيطرين على أموال الجماعة واهمين ويعيشيون فى خيال".