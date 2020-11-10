انت الان تتابع تفاصيل خبر الأرصاد الجوية تصدر بياناً بـ حالة الطقس غداً الأربعاء وأماكن تساقط الأمطار ودرجات الحرارة المتوقعة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أصدرت هيئة الأرصاد الجوية بياناً بتفاصيل حالة الطقس غداً الأربعاء الموافق 11 نوفمبر الجاري، وسط توقعات بأن يسود طقس لطيف بالقاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية مع اعتدال حركة الرياح، كما يكون الطقس معتدلاً على باقي أنحاء البلاد نهاراً.

حالة الطقس الأربعاء 11 نوفمبر وأماكن سقوط الأمطار

وتكون الأجواء لطيفة الأربعاء السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية، ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب وشمال محافظات الصعيد مع اعتدال حركة الرياح.

ووفق بيان الأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس الأربعاء وأماكن تساقط الأمطار ، فقد جاءت على النحو التالي:

الأمطار تكون خفيفة وبنسبة 30% على مناطق من الوجه البحري، “الغربية والدقهلية وكفر الشيخ والبحيرة”.

وتكون الأمطار متوسطة وبنسبة 50% على مناطق من السواحل الشمالية الغربية “السلوم والضبعة والإسكندرية ومطروح”.

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كما تتأثر البلاد بمنخفض جوي على البحر المتوسط، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخف السودان الموسمي، كما أن الطقس سيكون بارد ليلاً بالسواحل الشمالية الغربية والوجه البحري والقاهرة وشمال وجنوب الصعيد والسواحل الشمالية الشرقية، ومائل للبرودة بجنوب سيناء ، وحول درجات الحرارة عن يوم الأربعاء 11 نوفمبر، فقد جاءت كما هي في تقرير هيئة الأرصاد الجوية التالي.