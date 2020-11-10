أبو العينين: زاهي حواس من أعلام مصر وله قيمةعلى مستوى العالم

قال النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، إن الدكتور زاهي حواس علم من أعلام مصر وله وضع خاص ليس في مصر فقط ولكن على مستوى العالم.
وتابع أبو العينين في كلمته خلال حفل تكريم عالم الآثار العالمي زاهي حواس الذي أقيم مساء السبت في المتحف المصري، أن زاهي حواس قيمة عظيمة يمكن أن يروج لكل ما يحدث في مصر من أخبار ومنتجات وسياحة لأنه معروف على مستوى العالم.
وأكد النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب أن حواس له قيمة عندما يعطي المحاضرات حيث يتم دفع 10 آلاف دولار من أجل حضور محاضرته.
وشدد على أن زاهي حواس له اسم عالمي كبير في أوروبا واليابان وله تقدير في الجامعات والسفارات ومراكز الأبحاث والدول والحكومات.
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وأضاف النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، أن خبرة الدكتور زاهي حواس وطريقة عرضه تنبع من أمانته ومصداقيته وحبه للأثار والحضار المصرية.
واختتم أبو العينين: «زاهي حواس» اسمه محترم في الخارج ويجب استغلاله بالشكل الأمثل لترويج مصر وما ينتج فيها.
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