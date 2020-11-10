بعد تأكيد البنك الأهلى المصري : 187 مليون جنيه بيع شهادة آمان المصريين .. أعرف تفاصيل



قال يحيى أبوالفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري أن البنك الأهلي خفض سعر الفائدة على شهادة أمان المصريين بنسبة 3% ليصبح سعر العائد عليها 13% بدلا من 16% سنويا.

وأفاد إن حجم مبيعات شهادة أمان المصريين منذ بداية طرحها في مارس 2018، وحتى الآن بلغ نحو 187 مليون جنيه.

وأوضح نائب رئيس البنك الأهلي، أن سعر العائد الجديد سيتم تطبيقه على الشهادات المشتراة بعد قرار البنك وأن من قام بشراء الشهادة قبل صدور قرار تخفيض سعر الفائدة عليها سيظل يتمتع بنفس أسعار الفائدة التي تم التعاقد عليها مع البنك وهى 16%، على أن يتم الحصول على هذه الفائدة بنهاية مدة الشهادة.

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شهادة أمان المصريين من البنك الأهلي المصري

يستعرض تحيا مصر تفاصيل شهادة أمان المصريين من البنك الأهلي المصري على النحو التالي:

الحد الأدنى للشراء: 500 جنيه ومضاعفاتها بحد أقصى 2500 جنيه

المدة: 3 سنوات

سعر العائد: 13%

الاقتراض: لا يجوز الاقتراض بهذه الشهادة أو إصدار بطاقة الإئتمان بأنواعها

الاسترداد: تسترد الشهادة بكامل قيمتها في نهاية المدة ( القيمة الاسمية +العوائد المتبقية بعد الخصم قيمه الاقساط) ويمكن استردادها في اي وقت من تاريخ الشراء وفقا ورغبه العميل بالقيمة التي تم شراء الشهادة بها.

