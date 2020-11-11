الصحة: تم اتخاذ كل الإجراءات استعدادا للموجه الثانية لكورونا

قال الدكتور محمد عبد الفتاح وكيل وزارة الصحة للشئون الوقائية، إن هناك زيادة طفيفة فى حالات الإصابة بفيروس كورونا بمصر، مؤكدا أن 61 معملا لتحليل عينات فيروس كورونا فى كافة محافظات الجمهورية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج من مصر المذاع على قناة cbc، تقديم ريهام إبراهيم وعمرو خليل، أنه تم اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية استعدادا للمواجه الثانية لفيروس كورونا.

وكانت الدكتورة نانسى الجندى، رئيس إدارة المعامل المركزية بوزارة الصحة، قالت إننا حصلنا على الاعتماد الدولى للمعامل المركزية بوزارة الصحة فى إجرار تجاليل PCR للكشف عن فيروس كورونا، مؤكدا أن الوزارة لم تعط أى تصريح لأى معمل خاص لإجراء أى تحاليل PCR للكشف عن فيروس كورونا، والجهة الوحيدة للتحاليل هو معامل وزارة الصحة فقط، مضيفة أن ظهور نتيجة المسحة فى خلال 24 ساعة، وتجرى المسحة فى مصر مجاناً للمواطنين.