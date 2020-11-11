نشر موقع "دوت الخليج" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها معكم في السطور الآتية:
تداول عدد من رواد السوشيال ميديا مقطع فيديو ل فرح نصر شقيق محمد صلاح لاعب ليفربول الانجليزي ومنتخب مصر وظهر في الفيديو مكه ابنته محمد صلاح وهي تقف امام عمها ليقوم بالنداء عليها لترقص معه
ونشر حمادة هلال صورة له مع أحمد فتحى من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".
أعلنت دنيا الحلو عن انتقال زوجها محمد عنتر صانع ألعاب نادي الزمالك بشكل رسمي لنادي المصري البورسعيدي، لينضم لصفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موجز السوشيال .. رقص مكة محمد صلاح في حفل زفاف عمها .. وزوجة محمد عنتر تعلن انتقاله لهذا النادي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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