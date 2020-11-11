موجز السوشيال .. رقص مكة محمد صلاح في حفل زفاف عمها .. وزوجة محمد عنتر تعلن انتقاله لهذا النادي

نشر موقع "دوت الخليج" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها معكم في السطور الآتية:



تداول عدد من رواد السوشيال ميديا مقطع فيديو ل فرح نصر شقيق محمد صلاح لاعب ليفربول الانجليزي ومنتخب مصر وظهر في الفيديو مكه ابنته محمد صلاح وهي تقف امام عمها ليقوم بالنداء عليها لترقص معه

هنأ الفنان حمادة هلال الكابتن أحمد فتحى لاعب النادي الأهلي السابق وفريق بيراميدز الحالي بمناسبة عيد ميلاده.

ونشر حمادة هلال صورة له مع أحمد فتحى من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".

كشفت الإعلامية والفنانة ريهام سعيد عن عودة برنامجها " صبايا الخير " قريبا ونشرت صورة لها من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام".

