البابا تواضروس يتمم طقس إقامة 17 راهبة بدير السيدة العذراء بالنوبارية

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كما شارك في الصلوات أيضا نيافة الأنبا ماركوس أسقف دمياط وكفر الشيخ والبراري ودير الشهيدة دميانة بالبراري، والأنبا ساويرس الأسقف العام والمشرف على أديرة الأنبا توماس بسوهاج والخطاطبة والأنبا موسى بالعلمين ومار بقطر بالخطاطبة، إلى جانب عدد من الأمهات رئيسات أديرة الراهبات.
كان دير القديس القوي الأنبا موسى بطريق العلمين قد شهد أمس تدشين مذابح وأيقونات كنائسه، بيد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية وعدد من أحبار الكنيسة.
وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية – في تصريح له – إنه تم تدشين ثلاثة مذابح، الرئيسي على اسم السيدة العذراء والبحري على اسم القديس مارمرقس والقبلي على اسم القديسين الأنبا بيشوي والأنبا كاراس السائح.
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