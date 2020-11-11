“زيادة بالإصابات والوفيات” الصحة تعلن أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم والإجمالي يقفز لـ109654 حالة

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محمد سياف - ابو ظبي - أصدرت وزارة الصحة منذ قليل تقريرها حول أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر الجاري، وذلك وسط تخوفات من موجة ثانية محتملة وزيادة الإصابات، والتشديد الحكومي على اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية في جميع المصالح والمدارس وغيرها، وخاصةً خلال الشهور الثلاثة القادمة “ديسمبر يناير وفبراير” وتوقعات بتزايد الإصابات فيهم نتيجة انخفاض درجات الحرارة.

أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر

ووفق بيان وزارة الصحة اليوم فقد تم تسجيل 101 حالة تعافي اليوم، ليرتفع إجمالي الأعداد المتعافية إلى 100540 حالة، وتؤكد الصحة خروج كل هذه الحالات من مستشفيات العزل الصحي عقب تعافيها وتلقيها العلاج اللازم وفق إرشادات منظمة الصحة العالمية

وحول أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم فقد بلغت 232 حالة إصابة جديدة، بزيادة 11 حالة عن الأمس، ليرتفع مؤشر الإصابات بكورونا منذ فبراير الماضي إلى 109654 حالة.

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كما سجلت الصحة اليوم 14 حالة وفاه جديدة بزيادة حالتين عن الأمس، لترتفع الوفيات حتى الآن إلى 6394 حالة، وتؤكد الصحة على متابعتها للموقف أول بأول، كما أنها تراقب الموقف بشأن كورونا وجميع الفيروسات والأمراض المعدية، وذلك من خلال فرق الرصد والترقب المنتشرة بجميع المحافظات.