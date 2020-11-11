رسوم فتح حساب ادخار في بنك مصر .. تعرف عليها

أعلن بنك مصر عن رسوم فتح حساب ادخار في بنك مصر سواء كانت رسوم إدارية أو حد أدنى لفتح حساب توفير في بنك مصر حتى يتمكن الراغبين فتح حساب من تجهيز أنفسهم.
وفرض بنك مصر مصاريف فتح الحساب تبلغ 55 جنيها شاملة رسوم الدمغة.
فتح حساب توفير في بنك مصر
وأضاف مصاريف إصدار كارت دبت 30 جنيها إصدار الكارت ويتم تجديده سنويا بنفس القيمة.
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وفيما يخص دورية كشف الحساب تبلغ 55 جنيها كل 3 شهور مقسمة بين 35 جنيها دورية كشف حساب، و20 جنيها مصاريف إدارية، بالإضافة ٣٠ جنيها تجديد كارت ليصل إجمالي التكلفة ٢٥٠ جنيها سنويا.
والجدير بالذكر أن الحد الأدنى لفتح الحساب في بنك مصر يبلغ 1500 جنيه.
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