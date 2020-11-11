بنك CIB يحدد الحد الأدني لفتح حساب توفير 20 ألف جنيه

حدد بنك CIB الحد الأدني لفتح حساب توفير بقيمة 20 ألف جنيه، لضمان مساعدة عملاء بنك CIB على ادخار أكبر مبلغ من أموالهم، حيث يرغب الكثيرون أن يكونوا من عملاء البنك التجاري الدولي فتح حساب توفير ومعرفة الرسوم الإدارية لهذا الأمر.

بنك CIB

وحدد بنك CIB مصاريف فتح الحساب 50 جنيها بالإضافة إلى جنيه دمغة، بالإضافة إلى مصاريف إصدار كارت دبت 50 جنيها إصدار، ويتم تجديده سنويا بنفس القيمة.

وأشار البنك إلى إتاحة دورية كشف الحساب تبلغ 100 جنيه سنويا.