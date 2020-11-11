وسائل إعلام أمريكية تكشف مفاجآت عن نتائج الانتخابات الرئاسية

أكد تقرير لموقع "The Gateway Pundint" الأمريكي، أمس الثلاثاء، أن خللا وقع في عمليات فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية أدى إلى فقدان الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، عددا كبيرا من الأصوات، في حال لم يفقد المرشح الديمقراطي، جو بايدن أي صوت.

وقال التقرير إن العديد من مواطن الخلل أدت إلى خسارة ترامب لمزيد من الأصوات لصالح بايدن، مبينا أن هذه الثغرات وقعت في ولايات بنسلفانيا وفيرجينيا وميشيجان وويسكونسن.

ولفت التقرير إلى أن انخفاضا غير عادي في إجمالي أصوات ترامب في ثلاث مقاطعات مختلفة في نفس الفترة الزمنية، فقد خسر 1063 في أليجيني، 2972 صوتا في باكس و7135 صوتا في مقاطعات تشيستر في نفس الفترة الزمنية، فيما لم يخسر بايدن أي أصوات.

اقرأ أيضا: استقالة وكيل البنتاجون للشؤون السياسية جيمس أندرسون بعد "خلاف مع البيت الأبيض"



وكان ترامب أكد في وقت سابق من اليوم، أن فريقه القانوني يحرز تقدمًا في الطعون الانتخابية على نتائج الانتخابات الرئاسية.

وقال ترامب عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "نحن نحرز تقدمًا كبيرًا والنتائج ستأتي خلال الأسبوع المقبل.. لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى"، مضيفًا: "سنفوز".