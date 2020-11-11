شاهد .. خبير سياسى : السياسة انهارت فى الولايات المتحدة لمستويات سوقية

قال عضو مجلس الشيوخ، المفكر السياسى الدكتور عبد المنعم السعيد، إن حالة السياسة انهارت فى الولايات المتحدة، على خلفية الأزمة المثارة حاليًا بين الرئيس الحالى دونالد ترامب، والمنتخب جو بايدن، بشأن نتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية.





وأضاف الدكتور عبد المنعم السعيد، خلال حواره مع الإعلامى شريف عامر فى برنامج "يحدث فى مصر" المذاع على قناة "إم بى سى مصر"، أن وسائل التواصل الاجتماعى دفعت السياسة إلى الهبوط لمستويات متدنية من السوقية. وانتقد عضو مجلس الشيوخ، تشكيك الجمهوريين فى نتائج الانتخابات الأمريكية، مشيرًا إلى أن ذلك يضرب المنطق الانتخابى، نظرا لنجاح ترامب فى ولايات أخرى وحصولهم على 70 مليون صوت.

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