فريدمان لـ كلمة أخيرة : لا يوجد دليل واحد على اختراق الانتخابات الأمريكية

قال الصحفى الأمريكى توماس فريدمان، إنه ليس هناك أدنى شك فى أن الرئيس القادم للولايات المتحدة الأمريكية، هو جو بايدن، مشيرا إلى أن ترامب المهزوم كانت فترة حكمة من أسوأ 4 سنوات فى تاريخ الولايات المتحدة.





وعلق فريدمان، وهو كاتب بصحيفة "نيويورك تايمز"، فى مداخلة عبر تطبيق "زوم"، لبرنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدى، على فضائية "ON"، على تسارع تبعات الانتخابات الأمريكية ورفض دونالد ترامب الاعتراف بالهزيمة، قائلا إن الرئيس جو بايدن هو الرئيس القادم للولايات المتحدة الأمريكية وليس هناك أدنى شك فى ذلك حتى الآن.

وشدد على أنه لا يوجد دليل واحد على اختراق الانتخابات، مضيفا: "ترامب أحدث انقسامًا لم يحدث بتاريخ الولايات المتحدة، وكنا قلقين خلال السنوات الأربع الماضية، بسبب الانقسام فى الشارع الأمريكى".

وأشار فريدمان إلى أن بايدن هو رئيس الولايات المتحدة بفارق أصوات كبير، يصل إلى ما بين 6-7 ملايين صوت، مبينا: "أعتقد أن سياسة بايدن الخارجية ستكون حريصة جدًا خلال الفترة المقبلة".

ولفت إلى أن هناك احتمالية لإعادة الاتفاق الإيرانى حول البرنامج النووى.

وحول تصريحات مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكى، بشأن انتقال السلطة لترامب مجددًا، قال فريدمان: "أعتقد أنه تعاطى شيئًا جعله يقول ذلك، ولا أحد يعير اهتمامًا كبيرًا بتصريحاته".

وتابع: "رجال ترامب يتصرفون بشكل مسىء لكن فى نهاية المطاف سوف يُطبق القانون وإقالة ترامب لوزير الدفاع الأمريكى أمر مقلق".

كما انتقد فريدمان تصرف ترامب، بإقالة وزير الدفاع مارك إسبر، قائلا: "ترامب يثير القلاقل، لم نشاهد هذا التعدى على وزارة الدفاع الأمريكية من قبل، وهو شخص ليس متزن فى هذا القرار، كما أن حوله أناس غير متزنين".