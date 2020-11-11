بنك القاهرة | تفاصيل فتح حساب توفير والرسوم المطلوبة

أتاح بنك القاهرة مصاريف على فتح الحساب التي تبلغ 40 جنيها شاملة الدمغة، لمساعدة عملائه الجدد في إمكانية فتح حساب توفير في أي فرع من فروع بنك القاهرة المنتشرة في مختلف المحافظات.

حساب التوفير في بنك القاهرة

وحدد بنك القاهرة مصاريف إصدار كارت دبت فهي 30 جنيها، ويتم تجديده بنفس القيمة سنويا. وحدد بنك القاهرة مصاريف إصدار كارت دبت فهي 30 جنيها، ويتم تجديده بنفس القيمة سنويا. وفيما بلغت دورية كشف الحساب بلغت 50 جنيها كل 3 شهور بالإضافة ٣٠ جنيها تحديد الكارت ليصل الإجمالي إلى ٢٣٠ جنيها في السنة. اقرأ أيضًا.. بنك القاهرة يوفر شهادة البريمو بعائد 12%.. اعرف تفاصيلها



والجدير بالذكر أن الحد الأدنى لفتح حساب التوفير في بنك القاهرة ألف جنيه كحد أدنى.



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