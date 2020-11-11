نفى الدكتور طارق شوقي فرض غرامات على الطلاب بقيمة 4000 آلف جنيه لعدم غرتداء الكمامة مشيرا غلى أن قرار رئيس الوزراء واضح بفرض غرامات على من لم يرتدي الكمامة وتطبيق غرامة بحد اقصى 4 آلاف جنيه.
وشرح وزير التربية والتعليم في مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، تفاصيل التعامل مع الاجراءات الاحترازية في المدارس مؤكدا أن المدرس والموظف ملزمين بارتداء الكمامة أما الطلاب والتلاميد فيندرجوا تحت قسمين الأول تحت 12 عام وحسب منظمة الصحة العالمية لا يستدعي ارتداء الكمامة وينصح بارتداء واقي الوجه الشفاف فقط، أما من هو فوق 12 عام فيجب عليه ارتداء الكمامة وفي حال عدم ارتدائها يتم توجيه انذار لولي الأمر ثم يتم الحصول على تعهد من ولي الأمر بارتداء الكمامة والمرة الثالثة يمنع من دخول المدرسة ولا وجود لغرامات على الإطلاق.
إقرأ أيضًا.. وزير التعليم: الدراسة مستمرة بكورونا أو بدونها ولن نضيع السنة على الطلاب (فيديو)
وحول ملف المصروفات المدرسية أشار الدكتور طارق شوقي إلى أن خطأ إداريا تسبب في خروج خطاب داخلي وتم تداوله بصورة على غير حقيقته ، وتم التاكيد على أن الوقت لا يسمح بإثارة الملف وفي الأسبوع الأول من شهر يناير سيتم عرض منظومة جديدة للمدارس التي تقوم بتحصيل مصروفات سواء خاصة او غيرها لتقنين العلاقة بين ولي الأمر وصاحب المدرسة.
واختم الوزير بتوجيه رسالة لاولياء الأمور بأن الوزارة في صفهم لتوفير أفضل خدمة وبأفضل مقابل مادي مع وضع ضوابط وعقوبات للمخالفين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير التربية والتعليم عن عقوبة عدم ارتداء الطلاب الكمامة: إنذار ومنع من دخول المدرسة ولا غرامة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.