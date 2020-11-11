عبد المنعم سعيد : أزمة الانتخابات الأمريكية قد تصل إلى المحكمة العليا

علق المفكر السياسى، عضو مجلس الشيوخ، الدكتور عبد المنعم السعيد، على الأزمة المثارة عقب انتخابات الرئاسة الأمريكية بعد إعلان جو بايدن رئيسًا للولايات المتحدة، فيما يرفض الرئيس الحالى دونالد ترامب الاعتراف بنتيجة الانتخابات.





وقال الدكتور عبد المنعم السعيد، خلال حواره مع الإعلامى شريف عامر فى برنامج "يحدث فى مصر" المذاع على قناة "إم بى سى مصر"، إن تلك الأزمة إما أن تصل إلى المحكمة الدستورية العليا فى أمريكا، أو أن وراءها شيئًا آخر. وأضاف أن ترامب من الممكن أن يكون بصدد تعبئة لقاعدته الشعبية، حيث أعلن اعتزامه عقد مؤتمرات عامة كالتى كانت قبل الانتخابات، مشككًا فى استمرار أجهزة الأمن الخاصة به فى مهام حمايته فى ظل مهاجمته الرئيس المنتخب.

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