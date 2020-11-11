سعيد: اعتقاد ترامب بانحياز الدستورية له خيالى.. ولا فرصة لبقائه بالحكم

استبعد عضو مجلس الشيوخ، المفكر السياسى، الدكتور عبد المنعم سعيد، أى احتمال لاستمرار دونالد ترامب، الرئيس الجمهورى المنتهية ولايته، فى الحكم، بعد إعلان فوز منافسه الديمقراطى جو بايدن، بالانتخابات الرئاسية، على خلفية رفع الأول دعاوى قضائية بشأن تزوير العملية الانتخابية.





وقال الدكتور عبد المنعم السعيد، خلال حواره مع الإعلامى شريف عامر فى برنامج "يحدث فى مصر" المذاع على قناة "إم بى سى مصر" : لا يوجد احتمال أبدا، لأن هناك ولايات تدافع عن شرفها وستقف هى وليس بايدن أمام دعاوى ترامب، وستدافع عن نزاهة الفرز". وأضاف: "ما يفعله ترامب كسب وقت، وربما فى الوقت نفسه، لديه حلم خيالى أنه عندما يصل للمحكمة الدستورية، التشكيل الذى صنعه بيده فيها، سيكون لصالحه، لكن هذا ليس ممكنا". وتابع: الأمريكان لديهم أخلاقيات وأصول المحكمة الدستورية، التى رفضت قضايا قدمها ترامب، فعليا. ولم يستبعد عبد المنعم سعيد، أن يكون تأخر إعلان أمريكا عن وجود لقاح لكورونا، متعمدًا لما بعد الانتخابات.

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