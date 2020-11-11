اتحاد الجالية المصرية باليونان يرحب بزيارة الرئيس السيسي

رحّب اتحاد الجالية المصرية فى اليونان بالزيارة التى يجريها الرئيس عبد الفتاح السيسى لليونان، اليوم الأربعاء، ولقاءاته مع رئيسة الدولة اليونانية كاترينا سكيلاروبولو، ورئيس الوزراء كرياكوس ميسوتاكيس، مشيرين إلى أنها تعكس قوة العلاقات بين البلدين، والتى تتميز بتاريخهما .

وقال رئيس اتحاد الجالية المصرية الدكتور محمد الزفزاف إن الزيارة تأتي فى وقت تمر فيه منطقة شرق المتوسط بحالة من عدم الاستقرار؛ فى ظل التغيرات الجيوسياسية الى ألمت بها، مما يكسبها أهمية خاصة على صعيد الملفات الساخنة المتعلقة بالطاقة والهجرة ومكافحة الإرهاب والأوضاع فى ليبيا وسوريا .

ويتطلع اتحاد الجالية المصرية فى اليونان لهذه الزيارة التى ستسهم فى استقرار المنطقة وتعزيز التعاون الثنائى والثلاثى.