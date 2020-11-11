نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مبروك..أسماء المقبولين في وظائف شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتيجة وظائف شركة المياه والصرف الصحي بسوهاج، قد أعلنت شركة المياه عن اسماء المقبولين بالوظائف بعد التقديم من خلال الموقع الرسمي الخاص بشركة المياه لاحتياجهم فني تشغيل ومعمل وأمين مخزن، لجميع التخصصات وتم التقديم من عدد كبير من الاشخاص عبر الموقع الرسمي لشركة المياه وتم اليوم الاعلان عن الاسماء التي تم قبولها في الوظائف المحددة، وكانت شركة المياه قد أشغلت عدد كبير من الوظائف خلال الاشهر الماضية، وتم الاعلان من قبل الشركة عن نتيجة المسابقة رقم 1 لسنة2020 وقد اضافت للاشخاص الغير مطابقين للشروط سوف يتم فتح باب التظلمات من خلال الموقع في الفترة 11/11/2020 الي 13/11/2020

نتيجة وظائف شركة مياه سوهاج 2020

وكانت من ضمن الشروط المطلوبة للتقديم في الوظائف ان يكون الشخص المتقدم من محافظة سوهاج وحاصل علي دبلوم صنايع ودبلوم زراعي تخصص فني معامل، وان يكون المتقدم قد أدي الخدمة العسكرية ولا يزيد السن عن 35 عام، وتم بالفعل التقديم عبر الموقع الرسمي بالشركة من عدد كبير من الاشخاص التي تطابقت عليهم الشروط.

أسماء المقبولين في وظائف شركة مياه الشرب والصرف الصحي

وقد اوضحت الشركة ان يمكن للمتقدمين الدخول الي الموقع الخاص بالشركة والاستعلام عن اسماء المقبولين في وظائف شركة المياه والشرب الصحي بسوهاج من خلال الرقم القومي المسجل لمقدم الطلب وسوف يظهر لك النتائج فورا