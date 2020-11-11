الليلة..طرح ألبوم "مزح" لـ أنغام

أطلقت الفنانة أنغام، برموم جديد لألبومها الخليجي الجديد "مزح"، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، لتشوق جمهورها.

وأكدت أنغام، أن ألبوم مزح سيطرح على ديزر في تمام الساعة الثالثة ونصف بتوقيت السعودية، والعرض الحصري الأول للألبوم كاملًا سيكون في التاسعة والنصف بتوقيت السعودية على روتانا خليچية و على قناة روتانا على اليوتيوب".

ألبوم "مزح" يضم عدد من كبار صناع الأغنية الخليجية، من الشعراء " الشاعر تركي آل الشيخ، الشاعر بدر بن عبد المحسن، عبد الرحمن بن مساعد، الجادل، قوس" ، والألحان من نصيب "سهم، صادق الشاعر".

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الجدير بالذكر، أن آخر أعمال الفنانة أنغام الغنائية، كليب أغنية "بحبك وبرتاحلك"، التي طرحته خلال أغسطس الماضي، وحقق أكثر من 2 مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".