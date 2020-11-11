كاتب سعودي: الإخوان لا يجمعهم سوى حب السلطة والحكم

قال سعود الريس، الكاتب الصحفي السعودي، إن هيئة كبار العلماء السعودية أصدرت بيانا اعتبرت فيه الإخوان جماعة إرهابية منحرفة لا تمثل الإسلام.
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك قطيعا من المستفيدين والمغيبين لا زالوا يتبعون جماعة الإخوان الإرهابية.
وأوضح أن الهيئة أصدرت بيانها بشأن بيانها بعدما قامت بدارسة جماعة الإخوان وأهدافها، مشيرا إلى أن هيئة كبار العلماء ليس لها أهداف سياسية.
وأكد أن المملكة العربية السعودية لها موقف ثابت من جماعة الإخوان وتدرك أنها إرهابية وتعي خطورتها الكبيرة، وأنها ألحقت أضرار كبيرة بالعالم العربي.
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