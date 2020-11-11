لمرضى السكر.. 4 ثمرات عليك تناولها في فصل الشتاء

مع بداية فصل الشتاء يتسلل القلق إلى مرضى السكر بسبب إمكانية تأثير الطقس البرد على قدرة مرضى السكري في التحكم بنسبة السكر في الدمـ لذا ينصح العديد من الأطباء بتناول بعض أنواع الفاكهة خلال فصل الشتاء على وجه الخصوص.

البرتقال



يعمل البرتقال والحمضيات الأخرى الغنية بالعناصر الغذائية - الألياف وفيتامين C، على خفض مستويات السكر في الدم المرتفعة طوال اليوم ومنع ارتفاع السكر في الدم بعد الوجبات.

الكمثرى



تحتوي ثمارها على مؤشر نسبة السكر في الدم منخفض، ما يعني أن تناولها لا يؤدي إلى ارتفاع سريع في مستويات السكر في الدم، فضلًا عن تحسين الآليات الطبيعية للتحكم في نسبة السكر في الدم.

الكيوي



يحتوي على فيتامين C والألياف والبوتاسيوم ومضادات الأكسدة وفاكهة الكيوي من بين الأفضل لمرضى السكر في الشتاء وليس لها تأثير مفيد على نسبة السكر في الدم فحسب ، بل إنها تدعم بشكل فعال عمل جهاز المناعة والقلب والأوعية الدموية لدى الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2.

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التفاح



يحتوي على نسبة عالية من الألياف ولها تأثير ضئيل على مستويات السكر في الدم، والمزايا الأخرى هي التشبع بفيتامين ج، وانخفاض محتوى السعرات الحرارية، ونقص الدهون والكوليسترول.