دراسة حديثة تكشف أهمية الفلفل الحار لمقاومة الأمراض

أكدت دراسة حديثة، أن الفلفل الحار يعمل على الوقاية من أمراض القلب والسرطان، فضلًا عن قدرته في إطالة الفترة التي يعيشها الإنسان.

وأوضحت الدراسة، أن الأشخاص الذين تناولوا الفلفل الحار أقل عرضة للوفاة بأمراض القلب، مقارنة بالأشخاص الذين نادرًا أو لم يأكلوا الفلفل الحار.

لم تشير الدراسة إلى مقدار أو أنواع الفلفل الحار التي يحتاجها الجسم لمقاومة تلك الأمراض، إلا أنك تحتاج إلى تناولها من أجل تجربة الفوائد أو عدد المرات التي يجب أن تأكلها.

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وقال الدكتور بو شو، كبير مؤلفي الورقة وطبيب القلب في كليفلاند كلينك: "لقد فوجئنا عندما وجدنا أنه في هذه الدراسات المنشورة سابقًا، كان الاستهلاك المنتظم للفلفل الحار مرتبطًا بالحد من المخاطر الشاملة لجميع الأسباب، وأمراض القلب والأوعية الدموية والوفيات الناجمة عن السرطان.