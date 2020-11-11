بعد مقتله على يد بلطجية.. هاشتاج #عاوزين_حق_محمد_عادل يتصدر تويتر

دشَّن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر، هاشتاج #عاوزين_حق_محمد_عادل؛ بعد مقتل الشاب محمد عادل (22 عامًا)، في منطقة عين شمس، على يد عدد من البلطجية؛ بعد خروجه من المعهد الذى يدرس به.

وتعود الواقعة للأسبوع الماضي، إثر حدوث مشادة كلامية بين محمد عادل، والبلطجية؛ فور خروجه من المعهد الذى يدرس فيه بمنطقة عين شمس؛ للاستيلاء على أمواله التي كانت بحوزته ليسددها كمصروفات، وهو ما رفضه، فوجهوا إليه 7 طعنات في الصدر أسفرت عن وفاته في الحال.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر للمطالبة بحق محمد عادل، وجاءت التعليقات عليه، كالتالي:

"‏محمد شاب زي اي شاب عاوز يتعلم ورايح معهده وقفوله ثلاث بلطجيه بياخدوا اتاوه من المعهد، والطلبه كلها بتشتكي منهم، وعلشان هوا راجل ومقبلش انه دا يتعمل معاه؛ راحو طعنوه ٧ طعنات، ووقفو قدام التوك توك اللي كان بينقله للمستشفى؛ علشان يموت وميروَّحش ‎#عاوزين_حق_محمد_عادل"

"‏الضحكة دي راحت ضحية على إيد بلطجية وعالم غدارة، غدرو بيه، وعايزين حقه ييجي بالقانون، يتقتلوا زي ما قتلوه، الله يرحمك يا حبيبي، وحسبي الله ونعمل الوكيل في الكلاب دول، وحقك هاييجي ‎#عاوزين_حق_محمد_عادل ".

" ‏‎#عاوزين_حق_محمد_عادل اللهم ارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبة الغابرين و اغفر لنا و له يالله و أفسح له فى قبره و نور له فيه"

‏‎#عاوزين_حق_محمد_عادل في عز الظهر اتفقوا على محمد عشان يقتلوه، ووقفوا التوكتوك عشان ما يتسعفش ويتلحق حسبى الله ونعم الوكيل ".