يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم الأربعاء، طقس لطيف نهارا على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية، معتدل على السواحل الشمالية الشرقية، وعلى جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد والرياح معتدلة على كل المناطق.





فيما يسود طقس بارد ليلا على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية وشمال وجنوب الصعيد، مائل للبرودة على جنوب سيناء. أما عن الظواهر الجوية، فتتساقط أمطار خفيفة على بعض المناطق من الوجه البحرى (البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية، الغربية)، فيما تتساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية (الإسكندرية - الضبعة - السلوم - مطروح). وتكون الرياح السطحية فى البحر المتوسط جنوبية غربية إلى شمالية غربية، وفى البحر الأحمر شمالية غربية، وتكون حالتهما خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيهما من متر إلى 1.75 متر. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر: العظمى الصغرى

القاهرة 24 16

الإسكندرية 24 16

وادى النطرون 24 17

طنطا 24 17

شبين الكوم 24 17

دمنهور 23 17

بلطيم 24 17

مطروح 21 17

السلوم 20 15

سيوة 22 11

بورسعيد 25 18

دمياط 25 18

الزقازيق 24 17

المنصورة 24 16

الإسماعيلية 25 14

السويس 25 16

العريش 25 14

رفح 25 15

رأس سدر 25 16

نخل 24 10

نويبع 26 21

طابا 24 15

كاترين 20 09

الطور 27 18

شرم الشيخ 27 19

الغردقة 27 19

مرسى علم 28 20

الفيوم 25 16

بنى سويف 25 16

المنيا 25 14

أسيوط 26 13

سوهاج 27 15

قنا 27 15

الأقصر 27 15

أسوان 28 17

إدفو 28 17

أبو سمبل 27 18

الوادى الجديد 28 13

شلاتين 30 22

أبو رماد 29 23

حلايب 28 24

رأس حدربة 29 23

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طقس اليوم الأربعاء: لطيف نهارا بارد ليلا .. وأمطار خفيفة ومتوسطة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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