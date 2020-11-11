صور .. جامعة حلوان تبحث مع اليونسكو التعاون فى مجال البحوث

استقبل الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، اليوم الأربعاء، الدكتورة غادة عبد البار الأمين العام للجنة الوطنية المصرية لمنظمة اليونسكو، لعقد لقاء تعريف بالتعاون مع اللجنة بخصوص التقدم لبرامج "UNESCO Chair - UNESCO UNITWIN".





ونظَّم اللقاء مكتب العلاقات الدولية بالجامعة برئاسة الدكتورة ميادة بلال مدير المكتب، بهدف توضيح سبل التقدم لبرامج "UNESCO Chair and UNESCO UNITWIN" التى تدعم فرص التعاون والتوأمة بين مؤسسات التعليم العالى، للارتقاء بالقدرة المؤسسية من خلال تبادل الخبرات والمعارف، والارتقاء أيضا بالبحوث البينية، والبرامج المشتركة، وعقد اتفاقيات شراكة وغيرها من الأنشطة الجامعية التى تتسق مع أهداف التنمية المستدامة فى مختلف المجالات ذات الأولوية لمنظمة اليونسكو.



واستعرض اللقاء الشروط الخاصة بالتقدم للبرامج مع تقديم الدعم الفن لمن يرغب ف التقدم، كما تضمن اللقاء توضيح المجالات ذات الأولوية لمنظمة اليونسكو من أجل تنفيذ المشاريع وعقد الشراكات الت تضمنت مجالات: "التعليم، والعلوم الطبيعية، والعلوم الاجتماعية والإنسانية، والثقافة، والاتصالات والمعلومات".

وأكد الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة أهمية مشاركة جامعة حلوان فى برامج اليونسكو وشبكات التوأمة، كما أشاد بدور اللجنة الوطنية المصرية بمنظمة اليونسكو فى نشر ثقافة المشاركة فى مشروعاتها وتقديم الدعم الفن اللازم بما يخدم الأولويات القومية.



وأشارت الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث إلى أنَّ نشاط القطاعات المختلفة بالجامعة وتوجهها نحو البحوث البينية متعددة التخصصات يعد من أولويات منظمة اليونسكو، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما ألقت الدكتورة ميادة بلال مدير مكتب العلاقات الدولية الضوء على دور المكتب فى تيسير سبل التقدم لبرامج ومشروعات اليونسكو من خلال تقديم الدعم الفن وتذليل الصعوبات الخاصة بالتعاون مع شركاء دوليين.



وأشادت الدكتورة غادة عبد البار الأمين العام للجنة الوطنية المصرية بمنظمة اليونسكو، بدور جامعة حلوان فى بدء سلسلة اللقاءات التعريفية ببرامج اليونسكو، وقدَّمت فى اللقاء نبذة عن اللجنة الوطنية المصرية بمنظمة اليونسكو، وطبيعة برنامج كراسى اليونسكو وشبكات التوأمة بالجامعات، مع عرض استمارة التقدم للمشروعات، واختتمت اللقاء بالإجابة عن الاستفسارات والتساؤلات الخاصة بالحضور الذين مثلوا قطاعات الجامعة المختلفة.