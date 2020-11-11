حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الخميس 12-11-2020

حظك اليوم برج الحمل الخميس 12-11-2020

مهنياً: تتخلص من بعض الالتباسات الماضية، وتكنشف آفاقًا جديدة وتحقق أمنية ويملي عليك الحدس القرار اللازم

عاطفياً: اذا كنت تسعى وراء تحسين وضعك العاطفي، عليك أن تبذل جهوداً أكبر لتحقيق الهدف الذي حددته لنفسك في هذا الإطار

صحياً: حاول أن تتجنّب الإرهاق وكثرة المجهود غير المبرّر، لأنك قد تواجه بعض التعب في الأيام المقبلة، ويستحسن أن ترتاح

حظك اليوم برج الثور الخميس 12-11-2020

مهنياً: تكثر الأحلام وتتعلم جديداً أو تتعرّف إلى من ينال إعجابك ويثير حماستك واندفاعك للمضي في ما أنت عازم عليه

عاطفياً: تبدي انفتاحاً على الشريك، بانتظارك نجاح وإشراق، وتتمتع بحظوظ كبيرة ويجب الاستفادة من الوقت

صحياً: من منّا لا يسعى ليكون بصحة جيدة، لتحقيق ذلك لا بد من الاهتمام بها كما يلزم

حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 12-11-2020

مهنياً: تجبر على إلغاء بعض المواعيد للعناية بزميل أو لمعالجة أمر طارئ، ويبدو المزاج متعكراً وتتجنّب الجدال والنقاش الحاد

عاطفياً: تصرّفات الشريك تكون لافتة وتدفعك إلى إعادة النظر في بعض الأمور، لئلا تصل علاقتكما إلى طريق مسدود

صحياً: سارع إلى اختيار التوقيت المناسب لك للقيام بالتمارين الرياضية المفيدة ولا سيما في الصباح

حظك اليوم برج السرطان الخميس 12-11-2020

مهنياً: تُتاح لك فرص جديدة لعمل إبداعي آخر، وتكون واثقًا بنفسك وتحقق حلماً كبيراً طالما راودك

عاطفياً: مواقف غير منتظرة إطلاقاً من الشريك، بسبب ردود الفعل التي ظهرت أخيراً من قبلك وقد تكلفك الكثير

صحياً: بعض الآلام العابرة في المعدة أو في الرأس سببها التعصيب أو قلة النوم فلا داعي إلى القلق

حظك اليوم برج الاسد الخميس 12-11-2020

مهنياً: زيارة مهمة تحدد على أثرها آفاق المرحلة المقبلة في العمل، وهذا يساعدك على تحقيق مستقبل أفضل

عاطفياً: لا تستخف بقدرات الشريك على مساعدتك في مسألة مهمة، فهو يمتلك القدرة على ذلك

صحياً: العشوائية في إنقاص الوزن ربما تأتي بنتيجة عكسية، لذا أنت تحتاج إلى نظام غذائي معيّن لئلا تضرّ نفسك

حظك اليوم برج العذراء الخميس 12-11-2020

مهنياً: كن دبلوماسياً جداً هذا اليوم وقدّم الدعم، قد تفشي بسرّ لأحد الزملاء، أو تقوم بخطوة ترضيك في محيطك المهني

عاطفياً: أفكار جيدة للمستقبل، والشريك يساعدك إلى حد كبير للقيام بالخطوات وفقاً للأولويات المحددة

صحياً: قد تلام على إفراطك في تناول المأكولات المضرة، وأنت وحدك تتحمل النتائج

حظك اليوم برج الميزان الخميس 12-11-2020

مهنياً: يوم من الأعمال والمراجعات والتفاصيل الدقيقة التي قد تبحثها بانفعال.

عاطفياً: الفرصة مناسبة اليوم لتتخلص من الضغوط التي تقلقك، وتجد أنّ الشريك يساعدك في ذلك

صحياً: تجاوز هذه المرحلة بأفضل ما يكون، وخطط للمرحلة المقبلة لكي تقوم بكل ما يفيد صحتك

حظك اليوم برج العقرب الخميس 12-11-2020

مهنياً: قد يزيل هذا اليوم بعض الالتباس أو سوء التفاهم، ويجعلك قادراً أكثر على شرح مواقفك والتواصل مع الآخرين

عاطفياً: مناورات الشريك تثير غضبك وتستدعي معالجة حاسمة حتى تجتاز هذا اليوم بسلام

صحياً: تشفى من مرض خفيف، وتعاود نشاطك بكل حيوية وتقرر ممارسة الرياضة بانتظام لأنها مفيدة جداً لوضعك الصحي

حظك اليوم برج القوس الخميس 12-11-2020

مهنياً: الأخطاء الصغيرة غالباً ما تكون مؤشراً لبعض التسرّع، فحاول معالجة الوضع سريعاً لئلا تزداد الأمور تعقيداً

عاطفياً: حرص الشريك عليك مبرّر ولا سيما أنك تبالغ أحياناً في رد فعلك تجاهه

صحياً: إذا أردت تجنب الإصابة بأي من أمراض العصر، عليك بممارسة الرياضة يومياً

حظك اليوم برج الجدي الخميس 12-11-2020

مهنياً: تتوضح بعض النقاط ويزول التباس سابق ابتداءً من اليوم، وتتقدّم في مهنتك أو في أعمالك وتشعر بشيء من الارتياح

عاطفياً: تنهال عليك الأخبار المفرحة، ما يساعدك على ترسيخ علاقتك بالشريك بما يتناسب ورغبتكما

صحياً: تتمتع بصحة جيدة وبنفسية مرتاحة، ما ينعكس إيجاباً عليك وعلى المحيط

حظك اليوم برج الدلو الخميس 12-11-2020

مهنياً: لا تفرّط بطاقتك الإبداعية في مشاريع من دون وضع خطط ثابتة لها وتريث حتى تجد الوقت الملائم

عاطفياً: الشريك يطالبك بجواب حاسم حول طبيعة العلاقة بينكما، الى جانب عدد من الأمور التي تهم الطرفين

صحياً: تستفيد من الراحة من العمل لتقوم بنشاطات رياضية متعددة تفيد صحتك

حظك اليوم برج الحوت الخميس 12-11-2020

مهنياً: أخشى عليك من مواقفك السلبيّة التي تدفعك في لحظة طيش إلى الانجراف وراء الانفعالات والمشاعر القوية.

عاطفياً: تكون والشريك تحت الأضواء، وتجدان بانتظاركما استحقاقات مهمّة قد تعكر صفو حياتكما العاطفية

صحياً: لا تبالِ بكل ما تنفقه على صحتك، فما نفع الإنسان إذا ربح كل شيء وخسر صحته