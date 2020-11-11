حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الخميس 12-11-2020

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حظك اليوم برج الحمل الخميس 12-11-2020
مهنياً: تتخلص من بعض الالتباسات الماضية، وتكنشف آفاقًا جديدة وتحقق أمنية ويملي عليك الحدس القرار اللازم
عاطفياً: اذا كنت تسعى وراء تحسين وضعك العاطفي، عليك أن تبذل جهوداً أكبر لتحقيق الهدف الذي حددته لنفسك في هذا الإطار
صحياً: حاول أن تتجنّب الإرهاق وكثرة المجهود غير المبرّر، لأنك قد تواجه بعض التعب في الأيام المقبلة، ويستحسن أن ترتاح
حظك اليوم برج الثور الخميس 12-11-2020
مهنياً: تكثر الأحلام وتتعلم جديداً أو تتعرّف إلى من ينال إعجابك ويثير حماستك واندفاعك للمضي في ما أنت عازم عليه
عاطفياً: تبدي انفتاحاً على الشريك، بانتظارك نجاح وإشراق، وتتمتع بحظوظ كبيرة ويجب الاستفادة من الوقت
صحياً: من منّا لا يسعى ليكون بصحة جيدة، لتحقيق ذلك لا بد من الاهتمام بها كما يلزم
حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 12-11-2020
مهنياً: تجبر على إلغاء بعض المواعيد للعناية بزميل أو لمعالجة أمر طارئ، ويبدو المزاج متعكراً وتتجنّب الجدال والنقاش الحاد
عاطفياً: تصرّفات الشريك تكون لافتة وتدفعك إلى إعادة النظر في بعض الأمور، لئلا تصل علاقتكما إلى طريق مسدود
صحياً: سارع إلى اختيار التوقيت المناسب لك للقيام بالتمارين الرياضية المفيدة ولا سيما في الصباح
حظك اليوم برج السرطان الخميس 12-11-2020
مهنياً: تُتاح لك فرص جديدة لعمل إبداعي آخر، وتكون واثقًا بنفسك وتحقق حلماً كبيراً طالما راودك
عاطفياً: مواقف غير منتظرة إطلاقاً من الشريك، بسبب ردود الفعل التي ظهرت أخيراً من قبلك وقد تكلفك الكثير
صحياً: بعض الآلام العابرة في المعدة أو في الرأس سببها التعصيب أو قلة النوم فلا داعي إلى القلق
حظك اليوم برج الاسد الخميس 12-11-2020
مهنياً: زيارة مهمة تحدد على أثرها آفاق المرحلة المقبلة في العمل، وهذا يساعدك على تحقيق مستقبل أفضل
عاطفياً: لا تستخف بقدرات الشريك على مساعدتك في مسألة مهمة، فهو يمتلك القدرة على ذلك
صحياً: العشوائية في إنقاص الوزن ربما تأتي بنتيجة عكسية، لذا أنت تحتاج إلى نظام غذائي معيّن لئلا تضرّ نفسك
حظك اليوم برج العذراء الخميس 12-11-2020
مهنياً: كن دبلوماسياً جداً هذا اليوم وقدّم الدعم، قد تفشي بسرّ لأحد الزملاء، أو تقوم بخطوة ترضيك في محيطك المهني
عاطفياً: أفكار جيدة للمستقبل، والشريك يساعدك إلى حد كبير للقيام بالخطوات وفقاً للأولويات المحددة
صحياً: قد تلام على إفراطك في تناول المأكولات المضرة، وأنت وحدك تتحمل النتائج
حظك اليوم برج الميزان الخميس 12-11-2020
مهنياً: يوم من الأعمال والمراجعات والتفاصيل الدقيقة التي قد تبحثها بانفعال.
عاطفياً: الفرصة مناسبة اليوم لتتخلص من الضغوط التي تقلقك، وتجد أنّ الشريك يساعدك في ذلك
صحياً: تجاوز هذه المرحلة بأفضل ما يكون، وخطط للمرحلة المقبلة لكي تقوم بكل ما يفيد صحتك
حظك اليوم برج العقرب الخميس 12-11-2020
مهنياً: قد يزيل هذا اليوم بعض الالتباس أو سوء التفاهم، ويجعلك قادراً أكثر على شرح مواقفك والتواصل مع الآخرين
عاطفياً: مناورات الشريك تثير غضبك وتستدعي معالجة حاسمة حتى تجتاز هذا اليوم بسلام
صحياً: تشفى من مرض خفيف، وتعاود نشاطك بكل حيوية وتقرر ممارسة الرياضة بانتظام لأنها مفيدة جداً لوضعك الصحي
حظك اليوم برج القوس الخميس 12-11-2020
مهنياً: الأخطاء الصغيرة غالباً ما تكون مؤشراً لبعض التسرّع، فحاول معالجة الوضع سريعاً لئلا تزداد الأمور تعقيداً
عاطفياً: حرص الشريك عليك مبرّر ولا سيما أنك تبالغ أحياناً في رد فعلك تجاهه
صحياً: إذا أردت تجنب الإصابة بأي من أمراض العصر، عليك بممارسة الرياضة يومياً
حظك اليوم برج الجدي الخميس 12-11-2020
مهنياً: تتوضح بعض النقاط ويزول التباس سابق ابتداءً من اليوم، وتتقدّم في مهنتك أو في أعمالك وتشعر بشيء من الارتياح
عاطفياً: تنهال عليك الأخبار المفرحة، ما يساعدك على ترسيخ علاقتك بالشريك بما يتناسب ورغبتكما
صحياً: تتمتع بصحة جيدة وبنفسية مرتاحة، ما ينعكس إيجاباً عليك وعلى المحيط
حظك اليوم برج الدلو الخميس 12-11-2020
مهنياً: لا تفرّط بطاقتك الإبداعية في مشاريع من دون وضع خطط ثابتة لها وتريث حتى تجد الوقت الملائم
عاطفياً: الشريك يطالبك بجواب حاسم حول طبيعة العلاقة بينكما، الى جانب عدد من الأمور التي تهم الطرفين
صحياً: تستفيد من الراحة من العمل لتقوم بنشاطات رياضية متعددة تفيد صحتك
حظك اليوم برج الحوت الخميس 12-11-2020
مهنياً: أخشى عليك من مواقفك السلبيّة التي تدفعك في لحظة طيش إلى الانجراف وراء الانفعالات والمشاعر القوية.
عاطفياً: تكون والشريك تحت الأضواء، وتجدان بانتظاركما استحقاقات مهمّة قد تعكر صفو حياتكما العاطفية
صحياً: لا تبالِ بكل ما تنفقه على صحتك، فما نفع الإنسان إذا ربح كل شيء وخسر صحته
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