على رأسها منصات التكنولوجيا المالية.. أبو ظبى التجارى يرعى منتدى الصناعة المصرفية

يرعى بنك أبوظبي التجاري - مصر (ADCB)، أحد أبرز البنوك العاملة بالسوق المصرية، منتدى “الصناعة المصرفية ومستقبل الخدمات المالية” الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية.

وذلك تحت رعاية طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، واتحاد بنوك مصر في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 13 وحتى 15 نوفمبر الجاري.

ويشارك بنك أبوظبي التجاري - مصر (الراعي الماسي للمنتدى) - بفعاليات هذا الحدث الهام - بوفد رفيع المستوى برئاسة إيهاب السويركي الرئيس التنفيذي و العضو المنتدب للبنك، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية بالبنك.

تأتي تلك الخطوة في إطار استراتيجية بنك أبوظبي التجاري - مصر (ADCB)، الداعمة لكافة الأنشطة والفعاليات التي تساهم في تعزيز فرص تطور ونمو الصناعة المصرفية في مصر وكافة الدول العربية، عبر نقل وتبادل الخبرات، والإطلاع على آخر ما توصلت إليه القطاعات المصرفية الأخرى، وكذا التحوط ضد كافة المخاطر التي تواجه عمل البنوك مع الاستخدام المتسارع للتطبيقات التكنولوجية الحديثة في خدمة العملاء.

هذا كما تأتي رعاية البنك للمنتدى في هذا التوقيت الهام مع وجود عدد من التحديات التي تواجه القطاعات المصرفية المختلفة، والتي يأتي في مقدمتها التداعيات المرتبطة بجائحة كوفيد 19، وكذلك التطور التكنولوجي والتوجه إلى العصر الرقمي، وتوسع البنوك في استخدام القنوات الرقمية والتكنولوجية في خدمة عملائها.

تتناول أجندة المنتدى عدد من القضايا الهامة المتعلقة بالصناعة المصرفية، على رأسها: "أثر البنوك الرقمية والابتكارات الرقمية على مستقبل الخدمات المالية، دور المصارف المركزية والمتطلبات التنظيمية والرقابية في ضوء المتغيرات العالمية مع استعراض قانون البنوك المصري ٢٠٢٠، أثر جائحة فيروس كورونا المستجد علي المدفوعات الرقمية والشمول المالي وكذلك علي مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب".

يستعرض المنتدى نماذج منصات التكنولوجيا المالية للإقراض الرقمي ومستقبل الائتمان المصرفي، هذا بالإضافة إلى تناول موضوع إدارة المخاطر المصرفية في العصر الرقمي بهدف التعرف على أهم الفرص والتحديات التي تواجه الصناعة المصرفية والخدمات المالية.

كما يهدف المنتدى إلى إلقاء الضوء على التطورات العالمية التي تشهدها الصناعة المصرفية، وكذلك الفرص والتحديات التي تواجه تلك الصناعة في ضوء تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، وإجراءات العناية الواجبة الخاصة بمنتجات وخدمات الشمول المالي، ويركز المنتدى على دور المصارف المركزية في العصر الرقمي والمتطلبات التنظيمية والرقابية في ضوء المتغيرات العالمية، وإدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بانتشار فيروس كورونا المستجد، واستعراض استراتيجية المصارف في تأسيس المصارف الرقمية ومستقبل الخدمات المالية، وكذا دور إدارات المخاطر في المصارف في مواجهة التحديات المستقبلية في ظل العصر الرقمي.