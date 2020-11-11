جددي سفرتك.. طريقة عمل "بتر تشيكن" على الطريقة الهندية

تحاول الأمهات التجديد في سفرتها لكسر الروتين والملل الذي من الممكن أن يصيب أسرتها بسبب تكرار الأصناف التي تتبناها، حيث يمكنك بطريقة سهلة وتوابل بسيطة تغير الطبق الذي اعتادي عليه لتبهري أفراد عائلتك.

نقدم لكِ طريقة عمل مكعبات الفراخ "بتر تشيكن" على الطريقة الهندية التي تستحوذ على قلب عائلتك في المطاعم.

المكونات

نصف كيلو صدور أو أوراك دجاج مكعبات

ثوم مفروم

زنجبيل مفروم

علبة زبادي

ملعقة كبيرة زيت

ليمونة

ملعقة صغيرة مسطردة بودر

ملعقة صغيرة شطة

ملح - فلفل أسود

الصوص

٣ طماطم مكعبات صغيرة

١ بصلة مكعبات صغيرة

١ فص ثوم مفروم

١ زنجبيل مفروم

نصف كوب كريمة طبخ

نصف كوب ماء

ملعقة صغيرة جراماسلا

ملعقة صغيرة شطة

ملعقة صغيرة ملح

٢ ملعقة كبيرة ونصف زبدة

١ ملعقة كبيرة سكر

١ ملعقة كبيرة خل

طريقة التحضير



-نقوم بخلط الزبادي والثوم والزنجبيل المفروم في الدجاج جيدا في "بولة"، ثم نقوم بإضافة الملح والفلفل وعصير الليمون والمسطردة والشطة ونخلطهم جيدا، ونتركها لمدة ساعتين في التتبيلة.

- يشوح الدجاج علي النار، ثم نتركه جانبا ثم في نفس "الطاسة"، على أن نقوم بنضع الثوم، والجنزبيل المفروم، والبصل، والطماطم، والملح والشطة، والجراماسلا، ونقلب جيدا ثم نقوم بفرمهم جيدا في الخلاط ثم نضعهم في الطاسة مرة أخري.

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-نضيف الخل والزبدة ونقلب ثم الدجاج ليصبح جاهزًا للتقديم، ويمكن وضع القليل من البقدونس للتزين.