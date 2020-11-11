الأحد... إعلان نتيجة المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب



تعلن نتيجة المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، يوم الأحد المقبل الموافق 15 نوفمبر الجاري. اقرأ أيضًا...أبو العينين: زاهي حواس من أعلام مصر وله قيمةعلى مستوى العالم

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، قد أعلنت أنها الجهة الوحيدة المنوط بها إعلان نتيجة المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، والتى حددت له يوم الأحد المقبل الموافق 15 نوفمبر الجاري، مشيرة إلى أن ما يتم إعلانه باللجان الفرعية أو اللجان العامة هى مجرد حصر عددي لأصوات الناخبين.

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