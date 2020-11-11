إشادة برلمانية بتعامل الدولة الجيد مع سوء الطقس في إسكندرية

اشاد النائب فرج عامر، عضو مجلس النواب، بالإجراءات التي اتخذتها حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، والتدخل السريع في التعامل مع ازمة الطقس السيئ بعدما تعرضت لها محافظة الإسكندرية مؤخرا ، من سيول وأمطار كثيفة، مما ساهم بشكل كبير في عرقلة حركة السير والتعاملات اليومية.
وأكد " عامر"، خلال البيان الصادر له، على استجابة الحكومة لكافة الأدوات البرلمانية الذي تقدم بها في الاونة الاخيرة من طلبات إحاطة وبيانات عاجلة؛ ليحذر الحكومة من تكرار كارثه كل عام ولإتخاذ كافة الإجراءات والتدابير قبل حدوث الأزمة.
وأشار عضو مجلس النواب، بالدور الكبير التي تبذله حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، قي مواجهة الازمات وجنى ثمار النجاح، خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا القاتل، مطالبا جميع المواطنين التكاتف وتوحيد الصفوف للعبور من هذه الازمة بنجاح.
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