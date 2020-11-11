إجراء القرعة العلنية لتوزيع 804 وحدة سكنية للشباب بمرسى علم

أعلنت الوحدة المحلية لمدينة مرسى علم، أنه سيتم إجراء القرعة العلنية لتوزيع عدد 804 وحدة سكنية، (إسكان الشباب) المرحلة الثانية، اليوم الأربعاء في تمام الساعة التاسعة صباحا بمركز شباب مرسي علم.
وأكدت الوحدة المحلية لمدينة مرسي علم، في بيان لها، أن علي الحاجزين لتلك الوحدات الحضور بالموعد والمكان المحدد، مع إعتبار أن اللجنة انتهت تماما من اعمالها النهائية لاجراء القرعة، مؤكدين علي مراعات الاحتياطات الاحترازية والدخول بالكمامة.
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من جانب آخر كان قام اللواء واصف عدلى رئيس مدينة مرسى علم ، بمتابعة اعمال تجديد ميدان السكرى بشارع 9 وذلك بالمشاركة المجتمعية بالمدينة .
وقال رئيس مدينة مرسي علم، أن شركة السكرى لمنجم الذهب استجابت للمشاركة المجتمعية للمدينة واعادة الوجه الحضارى لكافة المواقع الحيوية بالمدينة ويأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتجميل الميادين بمدن الجمهورية .
واكد رئيس المدينة، أن الوحدة المحلية لمدينة مرسى علم تسعى لإيجاد أماكن حضارية تتميز بها المدينة أمام المواطنين و الزائرين، مشيرا ان هناك المزيد من العمل والجهد للنهوض والارتقاء بالمدينة وظهورها بالمظهر الحضارى.
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