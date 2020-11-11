إجراء القرعة العلنية لتوزيع 804 وحدة سكنية للشباب بمرسى علم

أعلنت الوحدة المحلية لمدينة مرسى علم، أنه سيتم إجراء القرعة العلنية لتوزيع عدد 804 وحدة سكنية، (إسكان الشباب) المرحلة الثانية، اليوم الأربعاء في تمام الساعة التاسعة صباحا بمركز شباب مرسي علم.

وأكدت الوحدة المحلية لمدينة مرسي علم، في بيان لها، أن علي الحاجزين لتلك الوحدات الحضور بالموعد والمكان المحدد، مع إعتبار أن اللجنة انتهت تماما من اعمالها النهائية لاجراء القرعة، مؤكدين علي مراعات الاحتياطات الاحترازية والدخول بالكمامة.

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