تصدوا معنا.. انطلاق ثانى ندوات البرنامج القومى لإعداد مدربى مواجهة الشائعات

نظمت وزارة الشباب والرياضة اليوم الثانى من البرنامج القومى لإعداد مدربى مواجهة الشائعات وتأثيرها على الأمن القومى تحت شعار "تصدوا معنا" والذى تنظمه وزارة الشباب والرياضة.





وتحمل محاضرة اليوم الأربعاء عنوان "تطبيقات عملية حول تحقيق التنمية البشرية فى ظل العمليات النفسية".

وتعقد الفعاليات بمركز التعليم المدنى بالجزيرة، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بمشاركة "85" متدرب خريجى دورات الدراسات الاستراتيجية والأمن القومى والتى تنظمها الوزارة بالتعاون مع أكاديمية ناصر، ممن اجتازوا المقابلات الشخصية بالمرحلة الأولى من محافظات "القاهرة، الإسكندرية، السويس، الغربية، الشرقية، الوادى الجديد، أسيوط، المنيا، سوهاج، بورسعيد، مطروح"، تنفذ فعاليات البرنامج خلال الفترة من 9 حتى 19نوفمبر الجارى.

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