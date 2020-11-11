صور.. وزير النقل يبحث مع إيطاليا تشغيل خطوط ملاحية منتظمة بين البلدين

التقى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اليوم الأربعاء، السفير الإيطالى بالقاهرة، جيامباولو كانتينى، لبحث التعاون بين الجانبين فى مجالات النقل المختلفة، وبحضور رئيس هيئة رئيس قطاع النقل البحرى، وقيادات وزارة النقل.





وأكد كامل الوزير الاهتمام الكبير الذى توليه الحكومة المصرية لتطوير منظومة النقل البحرى لدعم الاقتصاد القومى، مشيدا بالحوار المصرى الإيطالى الأول والثانى الذى انعقد بين مسئولى الجانبين فى مجال النقل البحرى.

وأبدى الجانب الإيطالى رغبته فى إقامة الحوار المصرى الايطالى الثالث خلال الربع الأول من العام المقبل، وكذلك التعاون فى مجال تشغيل خطوط نقل بحرى بين الموانئ المصرية والموانئ الايطالية لخدمة تجارة مصر الخارجية باعتبار أن ايطاليا تعد من اهم الدول التى تستقبل الصادارات المصرية، وخصوصا الحاصلات الزراعية الطازجة ومنها يتم توزيع هذه السلع إلى باقى دول أوروبا، كما تعتبر الموانئ المصرية هى بوابة إيطاليا نحو إفريقى.



ورحب وزير النقل بالتعاون مع الجانب الإيطالى فى مجال تشغيل خطوط ملاحية منتظمة بين الموانئ المصرية والإيطالية، كما رحب بعقد الحوار المصرى الايطالى الثالث خلال التوقيت المقترح.

وأبدى الجانب الإيطالى اهتمام شركات بلاده بالتعاون مع الشركات المصرية فى مجال الاستشارات الفنية للمشروعات الخاصة بمجال النقل، وفى مجال تحويل السيارات والاتوبيسات التى تعمل بالسولار والبنزين إلى وسائل نقل تعمل بالغاز صديقة للبيئة وكذلك التعاون فى مجال مشروع القطار الكهربائى السريع "العين السخنة - العلمين" ومشروع خط سكة حديد "الغردقة - سفاجا - قنا / أبوطرطور"، بالإضافة إلى التعاون فى مجال مشروعات مترو الأنفاق المختلفة.

وأكد الوزير أنه فيما يتعلق بالقطار الكهربائى السريع "العلمين - العين السخنة" فإن لهذا الخط أهمية مستقبلية كبيرة فى نقل الركاب والبضائع، وأن الوزارة مستعدة للتعاون مع كبريات الشركات العالمية المتخصصة فى هذا المجال ومن بينها الشركات الإيطالية وفقا للإجراءات القانونية اللازمة.



كما أكد الأهمية الكبيرة لإعادة إحياء وتطوير خط الغردقة سفاجا قنا أبوطرطور الذى سيخدم مشروع المثلث الذهبى ومشروع المليون ونصف فدان والمساهمة فى نقل خام الفوسفات، لافتا إلى أنه مشروع استراتيجى يساهم بشكل إيجابى فى تنمية الوادى الجديد ومساهمته الايجابية فى حركة السياحة بين الأقصر والغردقة.

واتفق الجانبان على عقد لقاءات مكثفة بين مسئولى وزاؤة النقل والشركات الإيطالية خلال الفترة المقبلة، لبحث كل أوجه التعاون التى يمكن البدء فيها وفقا لإحتياجات وزارة النقل المصرية.