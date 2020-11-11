السكة الحديد :نخطط لتركيب بوابات إلكترونية بالمحطات لمنع التهرب من التذاكر

أكدت وزارة النقل أنها تخطط لتركيب بوابات إلكترونية بكافة محطات السكة الحديد فى إطار احكام السيطرة على إيردات الهيئة ومنع التهرب أو محاولة استقلال القطارات بدون شراء تذاكر. وتقوم هيئة السكة الحديد بدراسة تركيب بوابات دخول وخروج إلكترونية بالمحطات لمواجهة التهرب من شراء التذاكر خلال استقلال القطارات أسوء بما حادث في محطات المترو، على أن يتم تركيبها بمحطات القاهرة والجيزة وسيدى جابر والإسكندرية كمرحلة أولى. وتخطط هيئة السكة الحديد لتكرار ونقل تجربة البوابات الإلكترونية الموجودة بمحطات المترو إلى محطات السكة الحديد، وتشمل المرحلة الأولى من المشروع شراء وتركيب 300 بوابة دخول وخروج إلكترونية لتركيبها على أرصفة المحطات الـ 4 الكبرى بالقاهرة والجيزة والإسكندرية. والبوابات التى سيتم شراءها سيتم وضعها على مداخل أرصفة المحطات، بحيث لا يسمح بالعبور إلى الأرصفة إلا من يحمل تذكرة، حيث ستتمتع بتكنولوجيا تسمح لها قراءة بيانات التذاكر المكيفة والعادية معا بما يسمح فقط لحاملى التذاكر فقط بعبور هذه البوابات سواء كانت تذاكر القطارات المكيفة أو العادية بنوعيها المميزة والمطورة.

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