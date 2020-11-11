"الزراعة" تتابع أسواق المواشي للحفاظ على صحة الحيوانات..صور

قال الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية ان الهيئة تقوم بالإشراف البيطري الكامل علي أسواق المواشي من خلال مديريات الطب البيطرى بالمحافظات اوضح أنه يتم ترقيم وتسجيل الحيوانات المترددة علي الاسواق وكذلك تحصينها ومنع دخول أي حيوانات عليها أعراض ظاهرية لإصابات مرضية والتعامل البيطري معها وكذلك الاشراف على تنظيف الاسواق وتطهيرها عقب نهاية يوم إنعقاده . وذلك بناءا علي توجيهات السيد القصير وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي بمتابعة اسواق المواشي في المحافظات والإشراف البيطري الكامل عليها وبما يحافظ على صحة وسلامة الحيوانات والتأكد من تطبيق قرارات مجلس الوزراء بإتخاذ كافة الإجراءات الاحتزارية للوقاية من فيروس كورونا

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