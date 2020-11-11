الخدمات البيطرية: تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا داخل أسواق الماشية

أكد رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية الدكتور عبد الحكيم محمود، أن الهيئة تقوم بالإشراف البيطري الكامل على أسواق الماشية من خلال مديريات الطب البيطري بالمحافظات، بالإضافة إلى ترقيم وتسجيل الحيوانات المترددة على الأسواق.

وقال محمود - في تصريح اليوم، الأربعاء - إنه يتم تحصين الحيوانات ومنع دخول أي حيوانات عليها أعراض ظاهرية لإصابات مرضية إلى الأسواق والتعامل البيطري معها، لافتا إلى أنه يتم أيضا الإشراف على تنظيف الأسواق وتطهيرها عقب نهاية يوم انعقاده.

يأتي ذلك بناءً على توجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بمتابعة أسواق الماشية في المحافظات والإشراف البيطري الكامل عليها، بما يحافظ على صحة وسلامة الحيوانات، والتأكد من تطبيق قرارات مجلس الوزراء باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.