برلمانيون: جماعة الاخوان تعيش في الوهم.. وأكاذيبهم بشأن دعم جو بايدن "مثيرة للسخرية"

أكد برلمانيون أن جماعة الاخوان الإرهابية ما زالت تعيش في الوهم وتعتقد أنها من الممكن أن تعود للحياة السياسية في مصر مرة أخرى، موضحين أن الشعب المصري لفظهم وفضح أكاذيبهم وصدور بيان من تنظيم الإخوان الإرهابي بشأن فوز جو بايدن، برئاسة الولايات المتحدة، وتهنئته، ما هو إلا استمرار للعيش في الوهم و الاستقواء بالخارج من أجل فرض إرادة الجماعة علي المصريين، وهو أمر انتهي بلا رجعة ولا سبيل لوجوده في الواقع المصري بعد ثورة 30 يونيو.

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النائبة أنيسة حسونة، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب ، قالت إن رسائل التنهئة التى قدمتها جماعة الإخوان الإرهابية، للإدارة الأمريكية الجديدة يعد سوء تقدير، لأنهم يظنون واهمين أن الترحيب بالرئيس الجديد سيعطيهم نقاط إيجابية، وهذا غير صحيح.

وتابعت، الإدارة الأمريكية تتعامل مع الدولة المصرية بمؤسساتها القائمة، وشعبها الكبير، ولا تهتم بجماعة إرهابية تحاول أن تكسب ودها، ونحن قادرون على إدارة علاقاتنا الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية تحت أى قيادة.

وشددت حسونة، على ضرورة تواصل البرلمان المقبل، مع مختلف البرلمانات الدولية، بطريقة أكثر نشاطًا، حيث أن العلاقات بين النواب أمر فى غاية الأهمية، لتوضيح وجهات النظر.

وأشارت، العلاقات مع الدول قائمة على المصالح، والبرلمان المقبل سيكون له هذا الوعى اللازم، للتعامل مع البرلمانات الأخرى، وخلق نوع من جماعات الضغط، تساند المصالح المصرية.

واتفق معها النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب، الذي أكد رفضه التام لأداء إعلام جماعة الإخوان الإرهابية وفضائيات الدم والارهاب التى تبث سمومها من قطر وتركيا الذين رقصوا فرحا بفوز الرئيس الأمريكي جو بايدن محاولين استعادة أجواء ما قبل ثورة 30 يونيو2013 التي أطاح بها الشعب المصرى بالجماعة رغم دعمها من إدارة باراك أوباما.

ووجه " إسماعيل " لهؤلاء الخونة والارهابيين قائلا : ان مصر دولة كبيرة ولها علاقات استراتيجية مع مختلف دول العالم قائمة على تحقيق المصالح المشتركة مؤكدا ان مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى اصبحت تحظى بمصداقية كبيرة وتقدير كبير لدورها التاريخى والريادى والمحورى تجاه جميع القضايا الاقليمية والدولية.