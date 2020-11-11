أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 11-11-2020، استقرت الأسعار في الأسواق مع بداية التعاملات اليومية الصباحية، وذلك بعدما شهدت ارتفاع جنوني على مدار الفترة القليلة الماضية، ما تسبب في عزوف العديد من عملية الشراء.

تحيا مصر تنشر أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في السوق المحلي، وأخر تطورات أسعار الذهب في سوق الصاغة وذلك من خلال السطور التالية.

أسعار الذهب اليوم الأربعاء



استقرت أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 11-11- 2020، حيث وصل عيار 18 إلى 705 جنيهًا، بينما وصل عيار 21 لقيمة 822 الذي يعتبر الأكثر تداولًا في السوق المصري.

أسعار الذهب في مصر اليوم



لاقت محال الذهب نفور كبير من قبل المواطنين وذلك بعد تلك الموجة التي طاحت بأحلام الشباب مع ارتفاع أسعار الذهب، حيث وصل عيار 24 إلى 939 جنيهًا للجرام، والجنيه الذهب 6676 جنيهًا، اوقية الذهب 1828 دولار.

اقرأ أيضًا..أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 10-11-2020



الجدير بالذكر، أن هناك توقعات بإرتفاع أسعار الذهب مرة أخرى، بعدما واجه السوق هزة قوية مع ارتفاع الذهب 40 جنيهًا يوم الاثنين الماضي.