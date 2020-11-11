أسعار صرف الدولار اليوم الأربعاء 11-11-2020

تواصل أسعار الدولار اليوم الأربعاء 11-11-2020 استقرارها أمام الجنيه المصري في مختلف البنوك المصرية سواء في أسعار الشراء أو البيع، ويرصد تحيا مصر سعر بيع للدولار، وأدنى سعر لشراء الدولار.

أسعار الدولار اليوم الأربعاء 11-11-2020

شهدت أسعار صرف الدولار استقرارا في بداية تعاملات اليوم تحديدا في بنكي (الأهلي المصري – بنك مصر)، ليسجل في كلا البنكين مستوى سعر 19.51 جنيه للشراء، و16.04 للبيع، في حين سجل في البنك التجاري الدولي مصر 15.91 جنيه للشراء، و16.01 للبيع.

سعر الدولار اليوم الأربعاء

سعر الدولار في بنك مصر

سجّل سعر الدولار في بنك مصر نحو 15.92 جنيه للشراء، و16.02 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجّل سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 15.94 جنيه للشراء، و16.04 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي، 15.94 جنيهًا للشراء، في حين وصل سعر البيع إلى 16.04 جنيهًا.

أما في البنك العربي الإفريقي، سجّل سعر الدولار 15.92 جنيها للشراء، و16.02 جنيها للبيع.