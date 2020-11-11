مجلس الوزراء يعقد اجتماعه الأسبوعى لبحث عدد من الملفات السياسية والاقتصادية

بدأ مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعى، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، لبحث عدد من الملفات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، واستعراض التقارير الوزارية الخاصة بمتابعة واستكمال العمل بالمشروعات التنموية والقومية المختلفة فى العديد من المحافظات.





ويناقش مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، عددًا من الموضوعات ومشروعات القوانين والقرارات المهمة التى تهدف إلى إحداث نهضة على كل المستويات، وتحقيق الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى ودفع وتشجيع الاستثمارات فى كل المجالات. ويتابع مجلس الوزراء ما جرى بشأن تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى الخاصة بملفات مظلة الضمان الاجتماعى وتطوير القطاعات الحيوية للدولة، وبرامج رعاية محدودى الدخل وتوفير احتياجات المواطنين، وتوافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة ومراقبة وضبط الأسواق ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية تجنبا للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

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