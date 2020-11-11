عاجل .. رئيسة اليونان تستقبل السيسى فى القصر الجمهورى



وأكد السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، فى بيان سابق، أن زيارة الرئيس إلى اليونان، تأتى فى إطار حرص البلدين الصديقين على التشاور المستمر على المستوى الثنائى، بالإضافة إلى المستوى الثلاثى مع قبرص.

وأضاف أنه من المنتظر أن تشهد الزيارة عقد مباحثات معمقة للرئيس مع رئيس الوزراء اليونانى كيرياكوس ميتسوتاكيس، ولقاء مع رئيسة الجمهورية، ورئيس البرلمان، ووزير الطاقة والبيئة اليونانى، لبحث موضوعات العلاقات الثنائية وسبل تنميتها وتطويرها، واستعراض آفاق التعاون فى مجال الطاقة، والتبادل الاقتصادى، وفرص الاستثمار المتاحة فى مصر فى ضوء المشروعات القومية الكبرى فى كل أنحاء الجمهورية.