الخارجية: الشراكة الأوروبية الإفريقية تستهدف تحقيق التنمية المستدامة

ألقى السفير بدر عبدالعاطى، مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية، كلمة مصر أمام الاجتماع الافتراضى الدولى حول "يوم إفريقيا" الذى نظمته وزارة الخارجية السلوفينية بالتعاون مع مؤسسة تشاثم هاوس البريطانية.





شارك فى هذه الفعالية العديد من المسؤولين الأوروبيين والأفارقة رفيعى المستوى من دول مثل ألمانيا وسلوفينيا والبرتغال ونيجيريا وجنوب إفريقيا وكينيا وليبيريا، بالإضافة إلى عدد من ممثلى المنظمات الدولية والأوروبية المهتمون بموضوعات التنمية والشراكة بين القارتين الأوروبية والإفريقية، كالأمم المتحدة والمفوضية الأوروبية.

وجاءت كلمة مصر لتشدد على ضرورة العمل الجاد لتجاوز آثار جائحة كورونا فى القارة الإفريقية، إذ أكد السفير عبدالعاطى على ضرورة تفعيل شراكات أوروبية إفريقية حقيقية، بحيث تتمكن تلك الشراكات من تحقيق التنمية المستدامة فى القارة الإفريقية لمواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للجائحة، عبر زيادة الاستثمارات والتوسع فى برامج التعليم والتأهيل والتفاعل بين القطاعين العام والخاص، وفتح الأسواق الأوروبية أمام مزيد من تدفق السلع الأفريقية فى إطار تجارة عادلة، فضلاً عن زيادة معدلات السياحة وزيادة دعم المؤسسات الدولية الموجه إلى الدول الإفريقية لدعم تنويع الأنشطة الاقتصادية فى القارة الإفريقية بدلاً من الاعتماد فقط على المواد الخام.

واستعرض عبدالعاطى التجربة المصرية الناجحة لمواجهة آثار فيروس كورونا، والوسائل التى اتبعتها مصر لتحقق التوازن بين سُبل منع انتشار الفيروس والحفاظ فى ذات الوقت على دوران العجلة الاقتصادية لتجنب الإضرار بالطبقات الأكثر فقرًا فى المجتمع وتطبيق نظام فعال للحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى جهود مصر لرفع الوعى ودعم المرأة لتخفيف آثار الوباء.

وأكد مساعد وزير الخارجية استعداد مصر الدائم للعمل مع الشركاء الأوروبيين والأفارقة لدعم التنمية المستدامة فى القارة الإفريقية لتحقيق أهداف أجندة 2036 والاستفادة من عناصر التجربة المصرية.

يذكر أن الاجتماع ناقش سُبل دعم التعاون المستقبلى بين القارتين الإفريقية والأوروبية، عبر عدة محاور تناولت دعم هذا التعاون فى مجالات الاقتصاد الأخضر والحفاظ على البيئة، وكذلك دور القطاع الخاص ولا سيما لتجاوز الآثار السلبية لجائحة كورونا على الاقتصاديات الإفريقية والأوروبية، والجهود التى يمكن بذلها بشكل مُشترك من أجل تحقيق الإصلاح الاقتصادى وبما يخدم الأهداف الاجتماعية.