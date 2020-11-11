عاجل .. السيسى يقدم العزاء فى وفاة رئيس الوزراء البحرينى

وفى بيان رسمى، قال السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسى أرسل برقية تعازى تضمنت الإعراب عن خالص التعازى لمملكة البحرين حكومةً وشعبًا فى وفاة خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء البحرينى، داعيا الله أن يتغمد الفقيد برحمته ويلهم أسرته الصبر والسلوان.

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